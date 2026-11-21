Manfredonia Manfredonia nella storia e nella tradizione

Manfredonia nella storia e nella tradizione. A cura del Cavaliere Michelarcangelo Simone

MANFREDONIA NELLA STORIA E NELLA TRADIZIONE

A cura del Cavaliere Michelarcangelo SIMONE

La Città di Manfredonia adagiata ai piedi del Gargano

Molti studiosi di storia e appassionati della cultura locale, hanno dedicato tutto il loro interesse di studio per un ampia e meticolosa indagine sui più svariati aspetti che hanno caratterizzato la nostra città, dalle più lontane origini ai nostri giorni.

E’ risaputo che la memoria collettiva è essenziale per la conservazione di valori che costituiscono il patrimonio spirituale di un popolo. E non c’è dubbio che sono proprio tali valori che delineano l’identità di qualsivoglia comunità umana.

Nel mio piccolo, da premettere che non sono ne uno scrittore e ne un giornalista ma un semplice appassionato di argomenti storici locali, sento il desiderio di ampliare alcune notizie, attraverso archivi, utilizzando fondamentalmente la biblioteca civica e quella provinciale, raccogliendo notizie dalle più svariate fonti, interrogando, ove possibile, diretti protagonisti e affidabili testimoni di eventi di pubblico interesse, riportando dati ufficiali e documenti importanti per offrire la possibilità di informazioni per chi voglia conoscere meglio il presente ed il passato della nostra città sipontina.

Manfredonia è la porta magica del solitario e solatìo Gargano, che difende dai venti settentrionali, città adagiata al centro di un ampio golfo, dove è posato il ferreo sperone italico.

Manfredonia difesa dal monte Gargano sull’alto del quale sorge come un treno in corsa Monte Sant’Angelo col suo invincibile Serafino San Michele, è bagnata dal bellissimo e cristallino mare Adriatico, che forma un lunghissimo canale fra le due sponde: la Italica e la Slava.

Manfredonia è la perla, la città più incantevole, la gemma più bella e più preziosa delle consorelle Daune. Erede dell’antica Siponto, ne conserva il prestigio e la dignità. Perché la madre fu città libera, grande, forte e gloriosa. Ancor oggi, fremono le sponde della grandezza e gloria di Siponto e, come una donzella leopardiana, si orna della sigla S.P,Q.S. (Il Senato ed il popolo sipontino), progènie questa di nobilissima e valorosissima gente.

L’arco della sua gentile marina e del suo incantevole golfo presenta una bassa scogliera, che va da “Scoppe”, antico nome dato a quella parte della città che dal molo di ponente per oltre un chilometro tocca il ristorante “LA CONCHIGLIA”, a Margherita di Savoia, e da Manfredonia alla Testa del Gargano. Dopo la Conchiglia inizia subito la grande spiaggia di Siponto che si estende fino alla foce del fiume Ofanto (Il fiume Ofanto divide la provincia di Foggia da quella di Bari), ricca di villini capricciosi e di casotti in muratura o in legno, cosa unica in Italia. Inoltre le fanno corona due splendidi villaggi turistici (almeno lo erano): Ippocampo e Scalo dei Saraceni e un gran numero di Camping.

L’incantevole golfo di Manfredonia

L’incantevole cammino, che da Manfredonia conduce il visitatore alla Testa del Gargano, è vario per la sua costa frastagliata e bassa, per i brulli colli, per le grotte, per le opime campagne e per i giardini ed oliveti. Una brezza marina, proveniente dal mare, rincrespa la superficie dell’acqua e la risacca porta una musica assonante che si perde in uno splendore di cielo e di vegetazione verdeggiante e luoghi arcani. Gli occhi rimangono abbagliati quando dal crinale fissano l’acqua, che rinfrange i raggi luminosi di un cerchio di cielo costellato o qualche piccolo golfo che tra un insinuarsi e un continuo lampeggiare confonde in un arabesco tappeto di costa che serpeggia: e fianchi di montagne ricche di pungitopi, di pini marittimi e selvaggi e di abrostine risplendono come un quadro policromo dove non più il disegno da splendore e bellezza al quadro ma i colori che la natura ha voluto largire. I cerchi concentrici che dalle falde portano il turista alla vetta del Monte Sacro (Monte Sacro o Monte Sagro, era l’antico tempio di Giove. Anticamente il tempio si chiamava Monte Dodoneo, poi fu abbattuto dai Sipontini e da allora si chiamò Monte Sacro) s’abbarbicano tra un candore di roccia adamantina con discontinua decrescenza perimetrale tra canti allegri di passerotti, cardellini e tordi, che tra le brattee intrecciano piccoli voli, che come frecce rompono quel silenzio d’alpe selvaggia, dove il lavoro dell’umile e laborioso montanaro ha saputo strappare alle rocce qualche palmo di terra e renderla utile con una seminagione di cereali come tanti orticelli di bimbi. Il panorama è così vivido che l’occhio vagheggia nell’ampio e fantasioso spazio tra declivi e chine in un’armonia di note angeliche, che sono canti, canti della nostra terra pregni di virtù, di lavoro, di sudore, di civiltà, di ricordi, di sincerità e di vita sana.

ABBAZIA DI MONTE SACRO

Nelle pinete molti uccelli saltabeccano e pigolano mentre la lepre e la volpe coraggiosamente affrontano il cacciatore in agguato dietro un biancore cristallino di sasso dove la solitudine e la tristezza lo portano a guardare un cielo vuoto e resistere ai raggi di uno scottante sole che si spandono rilucenti come tanti rubini di smeraldo, mentre la cutrettola sembra una vera almea in quel vasto salone verdeggiante.

L’aria frizzante, che tanto inebria, depone sulla tenera erbetta piccoli calici di rugiada profumata e il sole gioca con riflessi dorati nel mare smagliante spargendo come un seminatore pugni di perle.

Ai margini del sacro monte Gargano, baciata da quel cristallino mare Adriatico, sorge una delle più belle città Daune chiamata Manfredonia dal suo fondatore Manfredi.

Questa graziosa città sorta, ad oriente a due miglia dall’antica e grande Repubblica Adriatica marinara di Siponto, continua nell’ascesa, nella grandezza e nella civiltà della sua ava.

Non a caso il suo fondatore volle costruirla nel luogo dove essa ora è posta, ma per darle una grande importanza come Napoli e Palermo, ed anche perché fosse la continuatrice di quelle tradizioni cristiane, marinare, commerciali e politiche come fu Siponto nell’antichità.

Nella geniale mente di Manfredi, questa città doveva essere pari a Napoli e Palermo.

Nelle giornate serene senza foschie è possibile vedere il grande arco marino Castel del Monte e i Monti Garganici mentre, di sera, le luci delle citta di fronte alla sua marina sembrano tanti piccoli lumicini o stelline che corrono e giocano nell’infinito.

Di sera, le luci delle citta di fronte alla sua marina sembrano tanti piccoli lumicini o stelline che corrono e giocano nell’infinito.

Con il suo risveglio economico Manfredonia, non solo sarà l’emporio commerciale più grande della Daunia, come fu Siponto nell’antichità, ma anche la città più importante della Capitanata. Turisti ed immigrati, alla gentile, sentita e tradizionale ospitalità di questo popolo, troveranno un piacevole soggiorno e un’oasi di tranquillità e benessere. Nel suo massiccio castello s’annidano le civette e le taccole che nelle notti rattristano i marinai con i loro versi.

Manfredonia benché piccola e vaghissima cittadella, ha costumi dolci, manieri avvenenti, belle fisionomie e bel sangue, civiltà molta, sufficiente nobiltà.

Manfredonia nacque ghibellina perché ghibellino fu il suo fondatore Manfredi.

E’ bene ricordare che in questa città furono fondate molte Opere Pie ed un seminario, un ospedale, eretti si conventi, un bel Duomo, molte chiese dentro e fuori città. Santa Maria dell’Umiltà, Santa Maria della Pace, San Michele, S. Quirino ( La chiesa di S. Quirino e San Michele non esistono più).

Dal 1662 al 1664 Manfredonia venne invasa da bruchi e locuste che distrussero il raccolto e provocarono una grande carestia; dal 1656 al 1659 e dal 14 agosto 1679 al 1681 dalla peste. Il tasso più alto di mortalità lo raggiunse negli anni che vanno dal 1801 al 1820 con morti per peste, epidemia, malaria ed insalubrità dell’ambiente. La peste venne introdotta dai mercanti provenienti dall’Oriente e dai altri paesi stranieri, tanto che nel 1807 fu ripristinato il lazzaretto nella chiesa della Croce.

Nel 1811 fu istituito un cordone sanitario da Zapponeta fino a Pontarossa (ora Puntarossa) del massiccio di Monte Saraceno: Le merci e gli uomini non potevano sbarcare se non dopo avere trascorso un periodo di quarantena. Le merci venivano vendute presso il lazzaretto. Nonostante i controlli, le merci entravano dalla vicinissima M. S. Angelo e da Vieste. La peste fu introdotta nel 1811 dalla Spagna nel 1812 da Lissa, Egitto e Smirne, e nel 1813-14 da Malta. Solo nel 1815 il contagio della peste fu allontanato. Durante l’epidemia colerica del 31.10.1910, sulla banchina del molo di levante furono costruite delle casette per ospitare gli ammalati di colera che giungevano dai porti stranieri.

Il Porto di Manfredonia nel 1700 Il porto di Manfredonia nel 1800

Poiché il Villagio di Zapponeta, in quel tempo frazione di Manfredonia, ed ora Comune autonomo, non aveva medici, il Decurionato (cioè il Comune) di Manfredonia in data 29 aprile 1848/49 provvedeva a nominare un salassatore. Tra gli atti di morte relativi al periodo della pestilenza, nei registri della Curia si rivelano: “morto nel lazzaretto a 11 novembre 1656…etc.”; “seppellito in campagna perché sospetto di contagio” (Dai Registri di morte libr. F.4 del 1656 presso la Curia Arcivescovile Sipontina). Il 28 ottobre 1844, a causa di scarse piogge e freddo i cittadini di Manfredonia che da molto tempo erano disoccupati soffrirono la fame, male che si accrebbe con l’immigrazione di contadini forestieri che qui venivano in cerca di lavoro tanto che l’Arcivescovo Vitangelo Salvemini fu costretto ad inviare una supplica al Ministro degli Affari Ecclesiastici affinché fosse venuto in aiuto della popolazione.

Invasione delle Cavallette a Manfredonia nel 1855

Nel 1855 una grande quantità di cavallette fece molto danno alle messi. Il 2 luglio 1893, l’Arcivescovo di Manfredonia, Federico Pizza telegrafava all’arciprete di Mattinata per sapere notizie di quella città ch’era stata maggiormente colpita dal terremoto. Il testo del telegramma diceva: “Corrono voci tristi effetti terremoti costà. Pregola favorirmi notizie”. Dal 28 luglio al 13 agosto 1893 ci furono scosse sismiche in tutto il Gargano. Per il terremoto del 13 agosto l’Arcivescovo di Manfredonia inviava a Mattinata L. 200 a favore dei sinistrati bisognosi.

Mi auguro che i lettori sappiano apprezzare questa mia piccola ricerca storica su Manfredonia, un po’ lunghetta, ma interessante.

Cav. Michelarcangelo SIMONE



