Manfredonia nel Pallone.

Storia critica del calcio sipontino (1973-1991), vol. III

E’ in vendita presso le librerie Tuppi in Corso Manfredi, e Centofiori in Piazza Duomo a Manfredonia, il libro Manfredonia nel Pallone Volume III (1973-1991), a cura dell’Archivio Storico Sipontino, per i Tipografi Dauni, pp. 184.

Il volume, è la cronaca degli avvenimenti che hanno caratterizzato dal 1973 al 1991 la vita della comunità sipontina in tutti i suoi aspetti, oltre al calcio.

La silloge è ricca di foto, di numeri, di classifiche e di quanto altro che può essere visionato criticamente in merito all’attività sportiva di 19 anni, e non è poco.

La pubblicazione, nella sua terza sequenza, è la continuità di quanto elaborato finora dall’Archivio Storico Sipontino, proponendosi di manifestare ancora, negli anni futuri, quanto è accaduto a Manfredonia, nella buona e cattiva sorte.

Per qualsiasi informazioni contattare la redazione via mail: redazionemanfredonia@libero.it.