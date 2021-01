Un rifugio per un gatto randagio è stato dato alle fiamme da ignoti. Il micio, per fortuna, è salvo e, per il momento, dovrà rifugiarsi in posti di fortuna.

“Ne usciremo migliori” è il commento sarcastico di Barbara Cuttano, la volontaria che si era prestata nel realizzare la “casetta” per lo sfortunato micio.