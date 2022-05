Manfredonia, metri cubi di terra e rocce da scavo, abbandonati in un area parcheggio

🛑🛑 Manfredonia 3 maggio 2022

Metri cubi di terra e rocce da scavo, abbandonati in un area parcheggio!!

👇Le Guardie Ambientali italiane coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, dopo segnalazioni pervenute da alcuni residenti di via Pastini, via San Salvatore e via Orto Sdanga, hanno effettuato un sopralluogo sul posto, per verificarne la veridicità di degrado ambientale.

❌ È risultato, che da più di un anno, metri cubi di materiale escavato per dei lavori svolti nei paraggi, (trattasi di terre e rocce da scavo) sono stati abbandonati nel parcheggio, sito in via Pastini angolo via Orto Sdanga. Questa montagna di terra sta’ diventando un RICETTACOLO per altri RIFIUTI, di fatto, alcuni hanno pensato bene di disfarsi di un water, sacchetti di immondizia, bottiglie e altri rifiuti, creando disagio ai residenti della zona, che peraltro non possono più parcheggiare la propria auto❌

Secondo l’articolo 184 bis del Codice, infatti, le terre costituiscono un “rifiuto speciale” più precisamente, rientrano in questa categoria «i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis».

👉 Questa SEGNALAZIONE DENUNCIA, è indirizzata direttamente al nostro SINDACO, sperando di ottenere un riscontro positivo e chi di competenza agisca nel più breve tempo possibile, bonificando l’area del parcheggio, restituendo decoro a tutta la collettività.

Resp.le Alessandro Manzella