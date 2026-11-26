Manfredonia-Martina, in vendita i biglietti del Miramare
Di seguito, le modalità d'acquisto ed i prezzi dei tagliandi per assistere al match in programma domenica 29 Novembre, ore 14:30 presso lo Stadio Miramare.
𝗧𝗨𝗧𝗧𝗘 𝗟𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 𝗣𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔-𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗔
Di seguito, le modalità d'acquisto ed i prezzi dei tagliandi per assistere al match in programma domenica 29 Novembre, ore 14:30 presso lo Stadio Miramare.
𝗣𝗥𝗘𝗭𝗭𝗜
Il prezzo per i settori Curva Sud e Gradinata è il medesimo (€ 10), al fine di consentire ai tifosi di scegliere liberamente tra i due settori, a parità di costo.
Il biglietto per la Tribuna avrà un costo di € 15.
𝗨𝗡𝗗𝗘𝗥 𝟭𝟮 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗜𝗦 (𝟲-𝟭𝟮 𝗮𝗻𝗻𝗶)
Ritiro TICKET OMAGGIO obbligatorio al botteghino entro VENERDÌ 13 ore 18:00 (presentare documento del minore).
𝗗𝗜𝗦𝗣𝗢𝗦𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗦𝗨𝗜 𝗦𝗘𝗧𝗧𝗢𝗥𝗜 𝗘 𝗖𝗔𝗣𝗜𝗘𝗡𝗭𝗔
Le disponibilità dei biglietti per ciascun settore sono determinate sulla base dell'attuale capienza autorizzata degli stessi, tenendo conto della prospettiva del loro ampliamento.
𝗣𝗨𝗡𝗧𝗜 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗧𝗔 & 𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜
Link diretto all’acquisto:
https://www.vivaticket.com/.../manfredonia-calcio.../326808
Bar Impero (Piazza Marconi, 15)
Botteghino Tribuna:
• Da Gio 26 a Sab 28 | ore 18:00 - 20:00
• Dom 29 | ore 10:30 - 12:30
𝗔𝗥𝗘𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗠𝗔𝗡𝗙𝗥𝗘𝗗𝗢𝗡𝗜𝗔 𝗖𝗔𝗟𝗖𝗜𝗢 𝟭𝟵𝟯𝟮 | 𝗦.𝗦. 𝟮𝟬𝟮𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟳