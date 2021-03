Manfredonia: lotta serrata all’abusivismo edilizio

Lotta serrata all’abusivismo edilizio a Manfredonia, la commissione straordinaria guidata dal commissario prefettizio Piscitelli sta per firmare l’ordinanza che prevede i primi 12 abbattimenti che in passato non venivano effettuati. Piscitelli vuole evitare le gare e affidare le demolizioni al genio civile. “Le demolizioni non venivamo mai effettuate perchè non venivamo inserite poste di bilancio per l’esecuzione, la commissione ha inserito le apposite poste in bilancio, per le prime 12 demolizioni abbiamo fatto richiesta di intervento al genio militare”