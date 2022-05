Manfredonia, lodevole iniziativa in Via Florio

“La semina con i piccoli – Terra , sole , colori e TANTO AMORE”.

É la lodevole iniziativa che profuma di futuro, ecosostenibilità e senso civico delle educatrici dell’asilo nido comunale di via Florio.

Negli spazi esterni della struttura i piccolissimi e simpaticissimi nostri concittadini, giocando ad imparare, si sono messi all’opera con ottimi risultati, dimostrando quanto sia importante e gratificante sapersi prendere cura con amore della bellezza che ci circonda.

Dai più piccini un grande esempio di cui far tesoro nei comportamenti quotidiani di ciascuno di noi.

Da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale un grazie speciale ai piccoli alunni ed alle loro educatrici per questi significativi gesti di speranza e gentilezza per una Manfredonia davvero migliore.