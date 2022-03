Manfredonia: l’Enpa in ospedale con l’album «Amici Cucciolotti»

«Amici Cucciolotti» negli ospedali italiani, fra cui quello di Manfredonia (Foggia), grazie all’Enpa. A partire da oggi centinaia di migliaia gli album con la prima bustina di figurine che verranno regalati ai bimbi di tutte le età.

Quest’anno gli «Amici Cucciolotti» non animeranno solo i rifugi Enpa. Tante le iniziative messe in campo dalle sezioni per sensibilizzare i bambini all’amore e al rispetto degli animali e dell’ambiente. E così la squadra degli «Amici Cucciolotti», capitanata da Westie, porterà tutta la sua allegria e il suo mondo a colori negli ospedali, oltre che di Manfredonia, di Roma, Caserta, Ispica (Ragusa), Milano, Frosinone, Napoli, assieme ai volontari Enpa e all’associazione di clown «Teniamoci per Mano Onlus» che anima le strutture sanitarie.

