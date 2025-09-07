[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, l’arte di aspettare: quando le pratiche viaggiano più lente di un carro a buoi

di Lo sguardo di Icaro

C’è un modo, a Manfredonia, di amministrare che assomiglia sempre più a una gara di lentezza. Più che alla soluzione dei problemi, si punta al record di ritardo. E intanto, i soldi – quando non sono pubblici –

viaggiano comodi e indisturbati verso altre province, altre regioni, altre economie. L’importante è che non restino in città.

L’ultimo capitolo di questa saga imbarazzante lo fornisce un documento firmato dalla dirigente della Polizia Locale, Maria Sipontina Ciuffreda, l’11 giugno 2025. Un atto che dovrebbe essere una semplice

regolarizzazione contabile, e che invece è la fotografia perfetta di un sistema malato.

🤦‍♂️ Le fatture fantasma: dal 2019 al 2025

La pratica è semplice: tra il 2019 e il 2022, il Comando della Polizia Locale ha chiamato più volte la ditta Tundo SRL per pulire le strade dopo incidenti automobilistici. Operazioni necessarie: via i detriti,

via l’olio versato, via il pericolo per chi passa. Servizi che, è bene ricordarlo, dovevano essere pagati dalle assicurazioni dei guidatori coinvolti, non dal Comune.

Eppure, queste fatture – 14 in tutto, per un totale di quasi 11mila euro – sono rimaste nel limbo dei conti comunali per anni. Fatture del 2019 regolarizzate nel 2025. Sei anni dopo. Un’eternità.

La scusa? “Dovevamo emettere un mandato di pagamento a importo zero per chiudere la posizione”. Una formalità. Ma se è una formalità, perché aspettare sei anni? Perché intasare i registri contabili e tenere nel caos un’azienda fornitrice? La verità è che questa è inefficienza pura,

ammantata di burocratese.

🧳 La favola della ditta di Lecce: perché scegliere il lontano?

Ma c’è un dettaglio che fa ancora più rabbia. La Tundo SRL non è una ditta di Manfredonia, o della Capitanata. La Tundo SRL ha sede a Seclì, in provincia di Lecce.

Perché? Con tutte le imprese locali che potrebbero svolgere lo stesso servizio – e che, anzi, avrebbero tutto il diritto di vedere quell’indotto restare in città – il Comune ha scelto un’azienda a 250 chilometri di distanza.

Che sia più brava? Più economica? Più efficiente? Il documento non lo dice. Non spiega i criteri di questa scelta. L’unica certezza è che i soldi delle assicurazioni, che potevano girare nell’economia locale,

sono finiti in Puglia meridionale. In una terra che di crisi ne ha, ma che forse – in questo caso – è stata più brava a farsi avanti.

📉 Il ritmo dell’amministrazione: lentezza che fa male alla comunità

Questo caso è esemplare. Mostra due velocità:

1. La lentezza glaciale quando si tratta di chiudere le pratiche, anche

quelle che non costano nulla.

2. La disinvoltura sconcertante quando si tratta di scegliere chi deve

lavorare, anche se fuori provincia.

Intanto, i cittadini cosa ricevono? Ritardi, opacità e la sensazione che la macchina comunale sia un motore grippato, che si muove solo quando scatta l’emergenza – e non sempre.

🔎 Conclusioni: non è burocrazia, è negligenza

Regolarizzare conti è doveroso. Farlo con sei anni di ritardo no. È negligenza. Scegliere fornitori è legittimo. Prendere sempre quelli più lontani, senza una giustificazione trasparente, no. È opacità.

A Manfredonia, c’è chi lavora con il calendario girato al contrario. E c’è chi, invece di stimolare l’economia locale, preferisce fare da tramite per finanziare quella altrui.

La prossima volta che un amministratore dirà “ci siamo appena insediati, dateci tempo”, mostrategli questo documento. Sei anni non sono “appena insediati”. Sono un’era geologica. E il tempo, per la

credibilità di chi governa, è già scaduto da un pezzo.

