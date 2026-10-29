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Manfredonia. L’Angelo dei Defunti

Manfredonia. Oltre il cancello ,il silenzio del cimitero, degl’alti pini che in alto guardano il paese, in un’aria umida e un pò grigiastra ricordano in me l’atmosfera di un mondo di cenere ,di viali di marciapiedi bianchi bagnati.Cieli blu cobalto, nella sera tra tante immagini pieni di lumini ,marmi . L’angelo dei defunti, steso a coprire il grande campo di macchie scure sparse ovunque che danno luce e mettono pace ,in un cuore che tace.

Io l’ho trovato abbandonato questo Angelo, nella foto ,come se ni aspettasse,in un’altra città l’ho ripulito e custdito,lì ho capito che tra noi e i defunti esiste un collegamento certo, ne ho avuto la prova che mi ha fatto rabbrividire di paura ,ma allo stesso tempo dopo serenità. Perciò abbiate rispetto e fiducia che non finisce tutto in quell’altra vita ,che cammina parallela alla nostra.

di Claudio Castriotta