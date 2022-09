Manfredonia, lampione cade sul balcone per via del forte vento

Il forte vento soffia molto forte su Manfredonia ed, anche in questo caso dopo quello del ramo in Via Capitano Ettore Valente, solo per fortuna si è evitato un danno a persone.

Un palo dell’illuminazione pubblica, come testimoniano le foto di GarganoFm, è caduto su un balcone nei pressi della Cava Gramazio.

Forte spavento per la proprietaria di casa, ma nessun danno fisico.

Le foto sono di GarganoFm.