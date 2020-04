Manfredonia, la Somacis dona 1000 mascherine all’ospedale di Manfredonia

Somacis, azienda leader nel campo dell’hi-tech per l’ellettromedicale, dona 1000 mascherine FFP2 all’ospedale di Manfredonia.

La solidarietà si sta concretizzando da parte di tanti, in questi giorni leggiamo di omaggi e donazioni fatte dai tanti imprenditori alle strutture ospedaliere. Tutto nasce da una telefonata, un dirigente della Somacis chiede di cosa possono aver bisogno gli ospedali dove sono ubicate le proprie aziende, da subito arriva una richiesta che sa di disperazione, “abbiamo bisogno di mascherine”-ci dice una operatrice sanitaria- usiamo le chirurgiche per più giorni-continua l’inferiera-.

Il recettore di questo allarme pensa di regalare subito delle mascherine chirurgiche ma dalla direzione dell’azienda arriva il messaggio che non sono adatte ai medici ed infermieri e che avrebbero comprato le N95 (FFP2) che sono adatte al personale sanitario. Inizia la corsa all’ordine e la speranza che non vengano bloccate in qualche dogana.

Finalmente arrivano e vengono consegnate per la grande gioia di chi le riceve. Da oggi lavoreranno con più sicurezza i nostri angeli ospedalieri.