Manfredonia, la segnalazione: “Auto invadono scivoli per disabili per non pagare il parcheggio”

Manfredonia, la segnalazione: “Auto invadono scivoli per disabili e carrozzine in genere per non pagare il parcheggio”.

“Questa scena si verifica ovunque, ma nessuno ha il coraggio di denunciare”