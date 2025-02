[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, la nuova Tac mobile non funziona ancora

Questa storia della TAC è surreale. La vecchia è talmente vecchia che non si riesce ad aggiustare.



La nuova non può essere installata perché servono lavori murari che inizieranno presto.



Nel frattempo si fa arrivare una TAV mobile. Quindi tutto a posto ?



No! Perché i tecnici improvvisamente si ammalano in 5 e nessuno la fa funzionare. Per non parlare dell’onorevole che pur essendo di opposizione se ne attribuisce il merito.



La situazione della radiologia a Manfredonia è seria e come cittadino mi sento di invitate tutti a pensare al bene comune: dai medici ai politici.

Lo ha scritto su Facebook il consigliere Alfredo De Luca