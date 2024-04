Manfredonia, la fontana Piscitelli necessita urgentemente di pulizia

Da un parte il bellissimo porto turistico “Marina del Gargano”, fiore all’occhiello della città di Manfredonia ed a pochi metri la fontana “Piscitelli’ dal rilevante valore artistico e storico, lasciata da tempo in completo stato di abbandono.

Le immagini video testimoniano, purtroppo, il pessimo stato di manutenzione e cura, con l’acqua color verdognolo e putrida, nella quale, alcuni pesci rossi e carpa, evidentemente con una tempra forte, ancora di ed riescono a pinneggiare.

Ma come è possibile che non si provveda alla pulizia, eliminando la melma che si è accumulata? E della vasca longilinea accanto che dovrebbe simboleggiare un fiume o un ruscello, ne vogliamo parlare? Colmo di rifiuti mummificati presenti da tempo immemore, con acqua color marrone come quella del Gange.

La cura di una città si misura dalla piccole cose e certamente, non è un bel biglietto da visita, lasciare quella fontana ulteriormente in quello stato di abbandono.

Si allertino gli addetti della manutenzione oppure i volontari che hanno messo a lustro la fontana della villa comunale, quali, Bruno Umbriano, Nardino Cinque e Nicola Illiceto, solo per citarne alcuni.

Sono pronti ad intervenire, almeno è quanto mi sarebbe stato garantito verbalmente. Ridiamo dignità a questa bellissima città.

Antonio Castriotta