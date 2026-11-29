Denuncia Ugo Galli
Manfredonia, la denuncia di Ugo Galli: "Manutenzione strade a chi produce pane"
"Siamo nel caos totale"
A cura di Ilsipontino
29 novembre 2026 18:32
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La nuova denuncia del consigliere comunale di Manfredonia, Ugo Galli, parte dall'affidamento ad una società, non della città, per la manutenzione di strade o marciapiedi.
"Dalla visura risulti che produca pane, il paradosso è totale".
"La scelta dei funzionari che vanno premiati, come avviene?" dice Galli "Ve lo dico io, avviene direttamente, e non sulla scelta con criteri oggettivi":
"Siamo nel caos totale" chiude il consigliere