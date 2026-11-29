Manfredonia-Martina 0-2 Manfredonia, la delusione di Ciaramella: "Loro più determinati di noi"

"Stiamo pagando anche l'assenza dei tifosi, spero possano tornare allo stadio"

La delusione di mister Ciaramella, al termine di Manfredonia-Martina 0-2, è quella dei tifosi sipontini: "Loro sono stati bravi nelle ripartenza, bisognerebbe dare il giusto merito" sottolinea l'allenatore del Manfredonia.

"Ma la mia squadra ha fatto una prestazione importante, ci è mancato l'ultimo passaggio, l'ultimo tocco, mentre loro hanno capitalizzato al meglio. Nel secondo tempo ci abbiamo provato, ma sul nostro errore in impostazione Silvestro ha chiuso il match".

"Per fare risultato contro queste squadre bisogna essere più determinati, la stessa determinazione che avevano loro: si vede che sono abituati a stare ai piani alti della classifica".

Ora la doppia trasferta Brindisi e Gravina: "Ragioniamo partita per partita, noi stiamo mantenendo un buon ritmo di risultati, abbiamo ancora una buona classifica".

Perdere in casa: "Fa sempre male, stiamo pagando anche l'assenza dei tifosi. In queste partite potevano darci una grossa mano. Speriamo che si possa riportare la gente allo stadio, perché abbiamo bisogno di loro".

La chiusura: "Ci manca la continuità".