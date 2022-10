Manfredonia, la città si dota di due dispositivi ‘mangiaplastica’: i video

Manfredonia sempre più all’avanguardia tecnologica per la tutela dell’ambiente. Grazie ad un progetto dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Rotice, vincitore del bando “Marless Marine Letters” finanziato dalla Regione Puglia (i primi a concretizzare l’investimento), la città si è dotata di due “Trash Collec’Thor”, un dispositivo “mangiaplastica” che cattura diversi i tipi di rifiuti galleggianti come bottiglie di plastica, sacchetti, mozziconi, ecc, ma che è anche in grado di raccogliere idrocarburi e microplastiche dai 3 mm di diametro in su.

Manfredonia risulta essere prima nel Centro-Sud Italia, e seconda a livello nazionale dopo Genova per l’utilizzo di questi dispositivi dal design compatto e silenzioso che si installano sui pontili galleggianti di porti e marine, vicino ai punti di accumulo. Questa mattina, sotto l’occhio vigile dell’Assessore alla Transizione Ecologica, Giuseppe Basta, è stato installato il primo “cestino di mare” al Porto Turistico, il secondo, nei prossimi giorni, è previsto al pontile della “Lega Navale Italiana”.

Attivo 7 giorni su 7, funziona grazie a una robusta pompa industriale: la capienza del Trash Collec’Thor arriva infatti fino a 100 kg, una quantità notevole di rifiuti galleggianti che si possono eliminare dal mare e scaricare a terra in una volta sola grazie a un pratico argano che facilita il sollevamento del cestino. Il Comune di Manfredonia si occuperà del monitoraggio dei rifiuti pescati, ed i dati saranno trasmessi alla Regione per analizzare quantità e tipologie di rifiuti pescati.

“Un risultato importante frutto di un lavoro in filiera tecnica-istituzionale – spiega il Vicesindaco Basta -. Ringraziamo l’Autorità di Sistema Portuale per la condivisione del protocollo, Il Porto turistico e la Lega Navale per gli spazi necessari per l’installazione dei dispositivi, la Dirigente comunale Rosa Tedeschi e l’Ing. Francesco Damiano per la dedizione dimostrati nell’adempimento della pratica amministrativa e Giandiego Gatta che in qualità di consigliere ha facilitato l’interlocuzione con la tecnostruttura regionale”.