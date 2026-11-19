Manfredonia, istituzione dell'elenco comunale degli elettori fuori sede
Duplice invito del Comune di Manfredonia
𝐀𝐯𝐯𝐢𝐬𝐨 𝐚𝐢 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐢: 𝐀𝐥𝐛𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐒𝐜𝐫𝐮𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐞𝐝 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢 "𝐅𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐝𝐞"
Rivolgiamo un duplice invito.
𝐈𝐬𝐜𝐫𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥𝐥'𝐀𝐥𝐛𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐒𝐜𝐫𝐮𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐒𝐞𝐠𝐠𝐢𝐨
Invitiamo gli elettori della nostra Città che non siano ancora iscritti a presentare richiesta per l’inserimento nell’Albo Comunale degli Scrutatori di Seggio Elettorale.
Scadenza: Entro e non oltre il 31 dicembre 2026.
Requisiti di base: Essere elettori del Comune di Manfredonia e aver assolto l’obbligo scolastico.
L'iscrizione all'Albo è il primo passo indispensabile. Per garantire la massima tempestività nelle nomine ed equità nella formazione dei seggi, vi invitiamo inoltre a comunicare formalmente la vostra effettiva disponibilità in prossimità delle singole scadenze elettorali, così da permettere agli uffici di contare su un elenco sempre aggiornato.
𝐍𝐨𝐯𝐢𝐭𝐚̀: 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐜𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐄𝐥𝐞𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢 "𝐅𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐒𝐞𝐝𝐞" (𝐋𝐞𝐠𝐠𝐞 𝐧. 𝟏𝟖𝟎/𝟐𝟎𝟐𝟔)
In attuazione delle recenti disposizioni normative, il Comune di Manfredonia ha formalmente istituito l’Elenco Comunale degli Elettori Fuori Sede, una misura fondamentale per garantire il diritto di voto a chi si trova temporaneamente lontano da casa per motivi di studio, lavoro o cura.
A chi si rivolge: Cittadine e cittadini fuori sede per motivi di studio, lavoro o assistenza medica (caregiver).
Consultazioni interessate: Elezioni Politiche (Camera e Senato), Elezioni Europee e Referendum nazionali.
Scadenze per le domande:
Per motivi di studio o lavoro già in essere: entro il 31 dicembre di ciascun anno per l'anno successivo.
Per motivi di cura o esigenze sorte in corso d’anno: i termini variano fino a un massimo di 45 giorni antecedenti la data delle votazioni.
Dove trovare modulistica e informazioni:
I moduli per la richiesta di iscrizione all’Albo degli Scrutatori e le istruzioni dettagliate con la modulistica per gli Elettori Fuori Sede sono disponibili: Sul portale istituzionale del Comune di Manfredonia (https://www.comune.manfredonia.fg.it/.../pagsistema.html - https://www.comune.manfredonia.fg.it/.../pagsistema.html)
Presso lo Sportello dei Servizi Demografici---Piazzale Alessandro Galli
Telefono: +39 0884 519604
Email: [email protected]
PEC: [email protected]