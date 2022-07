Manfredonia – Isole Tremiti, da oggi supporto biglietteria presso la Proloco di Manfredonia

Da oggi attivo il servizio di supporto biglietteria (sia on line che off line) per i residenti e i turisti interessati a visitare le meravigliose isole Tremiti con partenza direttamente da Manfredonia.

A svolgere il servizio sarà la Gargano Metrò Marine, con la motonave Elia Jet in partenza tutti i giorni alle ore 07,30 e ritorno alle ore 19,45 con imbarco al molo di ponente.

I biglietto sono acquistabili esclusivamente dal sito www.garganodamare.it.

Tutti coloro che fossero interessati ad ottenere maggiori informazioni ed essere guidati all’acquisto dei ticket potranno rivolgersi direttamente presso l’info point della Pro Loco ubicato in Via Maddalena, 99 la mattina dalle ore 9,30 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 17,00 alle 21,00. Info tel 0884.938218

Nella nostra sede troverete personale preparato e qualificato a fornire informazioni turistiche di ogni genere e supporto agli acquisti dei ticket viaggio per le Isole Tremiti.

“Nell’ambito delle attività di accoglienza turistica e di promozione del territorio, che l’associazione Proloco di Manfredonia svolge ormai da anni, abbiamo inteso operate in sinergia con l’ATI Gargano Metrò Marine, concessionario del servizio di trasporti pubblico, al fine di fornire a tutti i soggetti interessati un servizio gratuito di tutoraggio e guida per la prenotazione dei biglietti, dichiara Francesco Schiavone presidente Pro Loco di Manfredonia.

“La sinergia attivata con la Pro Loco di Manfredonia che ha messi a disposizione della città e di questo ambizioso progetto, a titolo gratuito, la propria sede e personale qualificato, ci consentirà di fornire informazioni turistiche di ogni genere e di garantire agli interessati un’assistenza qualificata e continua per garantire un servizio sempre piu evoluti dichiara Vincenzo Prencipe amministrazione di A. Galli & Figlio capogruppo di ATI Gargano Metrò Marine che svolgerà il servizio con la motonave Elia Jet.