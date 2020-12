Manfredonia, investita una lontra. Marrese: “SP141, strada assassina”

Ieri abbiamo recuperato uno degli animali più belli d’Italia. Una #Lontra, l’ennesima trovata investita lungo la #SP141, la strada assassina.

Assassina perchè in questi anni abbiamo costantemente registrato la morte dovuta ad impatto con automezzi di lontre, tarabuso, ghiandaia marina, tassi, lepri, tante specie di uccelli ma anche specie meno rare come ratti,cani, gatti, gabbiani, etc.

Inascoltati gli appelli lanciati con proposte dal Centro Studi Naturalistici ONLUS e dal WWF (che scrisse un esposto prima dell’inaugurazione nel 2012) per la messa in sicurezza di questa strada per la tutela della fauna selvatica (considerate che è una strada che attraversa le #zoneumidesipontine dall’oasi Laguna del Re fino alle #Saline Margherita di Savoia e ben tre foci di torrenti (Candelaro, Cervaro e Carapelle).

Con un #Parco Nazionale del #Gargano ormai #assente da più di un anno, facciamo appello al #mondopolitico e a chi ha voglia di ascoltarci dopotutto la Capitanata sarà inondata di finanziamenti (es.CIS), ma almeno una volta utilizziamoli bene (questi regali). Ringraziamo sempre gli ottimi Carabinieri Forestali dell’oasi Lago Salso e l’Istituto Zooprofilattico sperimentale di Foggia.

Maurizio Marrese