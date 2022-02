Manfredonia, iniziata oggi l’azione mirata per la potatura di alberi e cespugli

Da Via Barletta e Via De Finis é iniziata oggi l’azione mirata dell’Amministrazione comunale per la potatura di alberi e cespugli in particolare stato di incuria e potenziale pericolo a causa dell’annosa mancanza di manutenzione ordinaria.

Come comunica l’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta, trattasi di un piano straordinario che nelle prossime settimane, sulla base di segnalazioni giunte dai cittadini, attraverso l’intervento della squadra comunale di manutenzione del verde pubblico interesserà omogeneamente tutto il territorio urbano, compresa la storica pineta di Siponto.