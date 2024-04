Manfredonia, Incendiata l’auto ad imprenditore, è il terzo atto intimidatorio in pochi mesi. “Dov’è lo stato, dove solo le istituzioni?”

Manfredonia, Incendiata l’auto ad imprenditore. La nostra redazione è stata contattata da un giovane imprenditore della nostra città per segnalare l’ennesimo atto intimidatorio subito. L’imprendivore Jonata Rinaldi noto body builder di Manfredonia titolare di una delle palestra più importanti della città ha condiviso sui social delle foto dell’ennesimo atto intimidatorio subito in pochi mesi. Sabato 13 aprile alla famiglia di Jonata è stata incendiata un’auto, una Golf. L’incendio è avvenuto in pieno giorno, verso le 11.30 in zona monticchio. L’incendio avrebbe potuto causare danni ancora più gravi, in quanto l’auto era posizionata sotto i balconi di una donna di oltre 100 anni.

L’incendio è stato denunciato alle forze dell’ordine. Non è la prima volta che a Jonata negli ultimi mesi subisce atti intimidatori. E’ la terza volta in pochi mesi. Lo scorso 24 settembre gli è stata incendiata già una prima auto, lo scorso 7 gennaio gli è stato incendiato il cancello, avevamo pubblicato anche il video. Ed infine questo sabato 13 Aprile l’incendio ha interessato una Golf.

Jonata da qualche anno ha intrapreso una importante attività imprenditoriale nel campo del fitness, con grandissimi risultati. Il Body Builder aveva pubblicato sul suo profilo TikTok il video denuncia dell’incendio al cancello e per commentare L’imprenditore ha scritto sui social “La cattiveria nasce sempre dalla debolezza, dall’invidia e dalla paura. Questo vi fa sentire uomini?”. Ed infine specifica, “Dove solo le istituzioni e le forze dell’ordine?” ed aggiunge “non è possibile ricevere in pochi mesi 3 atti intimidatori.” ed ancora “Abbiamo bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine, abbiamo bisogno di essere tutelati”