Manfredonia, inaugurata nuova sede Uisp e Pro Loco

Manfredonia è una città che è tornata a pulsare di vita e vitalità. Con molto piacere noto un rinnovato fermento associativo a livello sociale, culturale e sportivo.

Oggi ripartono nella loro nuova sede di Via Maddalena UISP aps Foggia Manfredonia Comitato Territoriale e @prolocomanfredonia. Come nello sport si vince solo se leali e con gli stessi obiettivi. Sono certo che entrambi gli staff non faranno mancare spunti propositivi e progettualità per aiutare l’Amministrazione comunale a migliorare e promuovere il meglio Manfredonia.

Auguri e buon lavoro

Gianni Rotice