Manfredonia, inaugurata la Mostra del Presepio

Buona Immacolata a tutti.

Per questo Santo Natale il mio augurio é che il Presepe sia la rappresentazione del nuovo modo d’essere e di fare della nostra comunità: serena, speranzosa, coesa e solidale. Il Presepe è simbolo delle nostre tradizioni e della nostra identità e, per una città come Manfredonia che punta sulla cultura come strumento di crescita socio-economica, non si può che sostenere e ringraziare artigiani e volontari per il loro prezioso operato artistico.

Questa mattina – alla presenza del Vescovo Padre Franco Moscone, del consigliere regionale @giandiegogatta, del parroco della Stella Maris Don Alessandro Gambuto e dell’On. Antonio Tasso – abbiamo inaugurato la XXV edizione della tradizionale Mostra del Presepio organizzata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Manfredonia. Nella centralissima location di Corso Manfredi 254 presso il salone del Centro di Accoglienza “Anna Castigliego” (adiacente alla Chiesa di Santa Maria Stella Maris) la storica Associazione é tornata con una mostra tematica particolare: il racconto Biblico con ben 19 rappresentazioni, vere e proprie opere d’arte.

Attraverso i diorami artigianali, i presepisti sipontini riproducono le scene che vanno dalla Creazione del mondo e dell’uomo alla risurrezione del Signore, passando per il diluvio universale, la torre di Babele, Abramo ed il sacrificio di Isacco, la vita e le gesta di Mosè, la costruzione del Tempio di Salomone e la storia di Gesù.

Un racconto coinvolgente ed emozionante del tutto inedito per celebrare la maestria degli amici del presepio sipontini che da ben 25 edizioni animano e rendono più suggestiva l’atmosfera natalizia della nostra città.

La Mostra resterà aperta tutti i giorni, nei giorni feriali dalle 18 alle 20:30 e nei giorni festivi dalle 10:30 alle 13 e dalle 18 alle 21.

Gianni Rotice