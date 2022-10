Manfredonia in Rosa, tutto pronto per il ritiro del kit di partecipazione

MANFREDONIA IN ROSA!

5^ Camminata in Rosa tutto pronto per il ritiro del kit di partecipazione! Da domani Mercoledì 12 fino ad esaurimento kit vi aspettiamo dalle 18.00 alle 21.00 presso la sede Uisp in via MADDALENA, 99 a Manfredonia!

Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito per la realizzazione dei KIT.

Per i primi 1000 iscritti verrà dato anche la Sacca!