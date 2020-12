Manfredonia in Rete: “Che sia Natale in ogni casa”

La solidarietà non conosce confini ed ostacoli, soprattutto nei periodi più difficili e complicati dove ognuno deve cercare di poter dare il proprio apporto. Gli imprenditori ed operatori turistico-commerciali di “Manfredonia in Rete” (con capofila il Gal DaunOfantino), nonostante la categoria sia stata tra le più colpite economicamente dagli effetti della pandemia Covid-19 e dalle restrizioni anti contagio, si sono autotassati (per un ammontare di 3mila euro) per essere vicini alle famiglie indigenti (con particolare disagio socio-economico), ai senzatetto ed alle strutture che offrono servizi di solidarietà ed accoglienza della città, come la mensa curata dall’Associazione di Volontariato SS Redentore.

Per le festività natalizie sono stati acquistati e saranno donati, anche con la collaborazione dell’Associazione “AMA”, alimenti e dolci, beni di prima necessità (in particolar modo per bambini, come pannolini, salviettine, igienizzanti), indumenti, giocattoli, libri, giochi da tavola, stufa a pellet.

“Questo 2020 – spiegano gli imprenditori e gli operatori di ‘Manfredonia in Rete’ -, nonostante tutte le difficoltà, ha fatto emergere la forza ed il valore del fare squadra che non è solo il saper portare a casa, dati alla mano, ottimi risultati sul fronte del marketing e della promozione turistica, ma il sapersi mettere a disposizione di un territorio e delle sue esigenze. Abbiamo voluto simbolicamente autotassarci, in un momento certamente non florido per noi, per creare un fondo in favore dei soggetti più svantaggiati al fine di donare loro un concreto ristoro per le festività natalizie. Questo immaginavamo tre anni fa quando iniziavamo a progettare il Contratto di Rete: un gruppo di persone, prima ancora che imprenditori, capaci di fare squadra, di avere lungimiranza e soprattutto avere spassionatamente a cuore le sorti di questa città e della sua gente. Nessuno deve essere lasciato solo. Che sia Natale in ogni casa!”

Hanno aderito all’iniziativa: Gal DaunOfantino, Arnold’s, Bacco Tabacco e Venere, Bar Stella, Bianca Lancia, Caffè Aulisa, Caffè Bramanthe, Calamarando, Coppola Rossa, Gelateria Marea, Gelateria Tommasino, In Piazzetta, Le Querce di Mamre, Lido Aurora, Lido La Sirenetta, Martin Vinyl & Beer, Opificio Birraio, Osteria Boccolicchio, Panzaria, Regiohotel Manfredi, Associazione “A.M.A.”,La Locanda degli Svevi, Rocky Malatesta.