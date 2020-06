“Manfredonia in Rete” cerca comparse per uno spot di promozione

Mettici la faccia per promuovere la tua città! Venerdì 3 e sabato 4 luglio, “Manfredonia in Rete” – Contratto di Rete degli operatori turistico-commerciali, girerà in diverse location il nuovo spot di promozione e valorizzazione turistica della città. Come di seguito riportato nel dettaglio, si ricercano diverse comparse per molteplici ruoli. La partecipazione è a titolo gratuito con firma di apposite liberatorie sulla privacy. Gli interessati possono inviare foto e contatti a questo indirizzo:

https://www.facebook.com/ManfredoniainRete/

VENERDI’ 3 LUGLIO • ore 9: n.1 coppia ragazzini (10-15 anni) • ore 10: n.1 Signore (55-80 anni) – n.1 Bambino (9-16 anni)• ore 11: n.1 Bambino (6-10 anni)• ore 12: n.4 ragazze (30-40 anni)• ore 19: n.1 ragazzo (18-35 anni)• ore 20: Gruppo di 5 ragazzi (24-35 anni)• ore 20.30: n.1 coppia (40-70 anni) • ore 21.30: n.1 coppia (18-35 anni)

SABATO 4 LUGLIO Ore 8: n.2 Ragazzo/a (20-60 anni), n.1 Bambina (4-6 anni)