Manfredonia in festa per il suo 766o compleanno

Manfredonia è viva, evviva Manfredonia!

Una gran bella festa quella del 766° compleanno della nostra città. Grazie a Palio di Manfredonia per aver saputo valorizzare la storia, la cultura e l’arte in ogni sua forma in maniera così spettacolare e coinvolgente lungo tutta questa intensa giornata.

Rulli di tamburi, squilli di trombe, centinaia di figuranti in ambiti d’epoca, strade colme di spettatori (di ogni età) entusiasti. Manfredonia riparte “alla grande” dalla e con la sua storia dopo gli anni del Commissariamento e della pandemia. Sì, aveva proprio ragione Re Manfredi: questa dev’essere la città più bella del mondo. Dipende da ciascuno di noi, dalla nostra capacità di saperla valorizzare e soprattutto amare.

RialziAMO Manfredonia, così come oggi la Chiesa ha riabilitato Re Manfredi dalla scomunica dopo secoli di buio. Non nascondo l’emozione di aver indossando quel prezioso mantello che simbolicamente rappresenta quasi 8 secoli della storia di tutti noi.

Lunga vita a Manfredonia, lunga vita ai manfredoniani.

(Grazie agli Assessori Giuseppe Basta, Antonella Lauriola, Grazia Pennella; ai Consiglieri Gianni Sventurato, Sara Delle Rose, Mary Fabrizio, Liliana Rinaldi, Francesco Riganti; al Comandate della Polizia Municipale Antonio Lombardi).