Manfredonia: in fase di completamento le operazioni di pulizia e ripristino del decoro per Spiaggia Castello

In fase di completamento le operazioni di pulizia e ripristino del decoro per Spiaggia Castello, annunciate nella giornata di ieri dall’Assessore comunale al Demanio Antonella Lauriola, che ha sollecitato la collaborazione con l’Amministrazione comunale dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per consentirne l’immediata fruibilità a cittadini e turisti. Nella giornata di domani, da parte di ASE Manfredonia, su input specifico dell’Amministrazione comunale, inizierà una prima pulizia del litorale di Siponto che, nelle settimane successive (ed in maniera strutturata nei prossimi mesi) vedrà interventi mirati ed approfonditi per assicurare igiene ed accessibilità ai tratti pubblici di spiaggia, valorizzando la risorsa mare e la bellezza della città. Tutto pronto per le vacanze di Pasqua e l’inizio della stagione turistica, anche il meteo promette bene. Chi fa un salto a Manfredonia?