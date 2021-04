Manfredonia in Azione: “Interlocutori cercasi”

Sono settimane di grande “effervescenza” sul fronte politico locale.

Ci si affanna a rincorrere notizie con l’intenzione di dimostrare a tutti i costi di stare sul pezzo.

Ma la politica non deve sostituirsi al giornalismo, la politica è l’arte del fare e magari anche in silenzio, senza particolari proclami.

Immaginate un salumiere, mica ad ogni fetta di prosciutto affettata e venduta fa un post sui social o un comunicato stampa, perché è il suo mestiere ed è “normale” che lui affetti prosciutti.

Pensate quindi al politico che aggiusta una strada o fa tagliare un albero pericolante: è normale che il suo operato sia al servizio del cittadino, sarebbe sbagliato il contrario, se non indicasse che quegli interventi siano necessari e che si attivi con tutte le energie per riuscirci!

Gli slogan di parecchi sono:

prima vinciamo e poi governiamo.

prima gli uomini, il candidato sindaco e l’assessore e poi (forse) le idee.

BASTA!

Noi abbiamo delle caratteristiche imprescindibili: la trasparenza, la competenza, la credibilità, la concretezza, l’approfondimento, lo studio, il problem solving…pertanto, questo portiamo in dote, pur essendo una forza politica moderata, riformista e soprattutto dialogante, abbiamo la necessità di comprendere chi è l’interlocutore migliore in questo momento storico per Manfredonia.

Abbiamo la necessità di fare e dire la VERITA’.

Nelle scorse settimane abbiamo incontrato diversi soggetti politici, anche civici, con l’intenzione di costruire un fronte trasversale e propositivo, che ponga un masso e dia il giusto taglio su quel che sono stati gli ultimi anni amministrativi della nostra città e che sappia guardare avanti con una visione davvero nuova ed innovativa del nostro territorio.

Il nostro intento è permettere al tessuto produttivo locale, ai cittadini di ogni ordine e grado, stanchi e sfiduciati, di entrare a Palazzo San Domenico e di sedersi finalmente al tavolo delle decisioni:

Manfredonia è una città laboriosa, una COMUNITA’ piena zeppa di talenti in ogni settore, che ha un grande storia, ma che è una identità non condivisa e che invece deve rappresentare un impegno convinto per l’Amministrazione che verrà.

I prossimi giorni saranno decisivi per comprendere lo spazio in cui il nostro impegno sarà concentrato, perché gli attivisti ed i tesserati tutti di #manfredoniainazione hanno voglia di scrivere pagine nuove ed importanti nella storia della nostra amata città.