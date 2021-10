Azione, Calenda e Richetti a Manfredonia

Prosegue senza sosta la nostra AZIONE in città per #riprenderciilfuturo, in questa campagna elettorale ormai entrata nel vivo. Giorno dopo giorno, con determinazione ed una squadra di candidati forti, competenti, scevra da clientelismi e vecchie abitudini politiche, stiamo costruendo fiducia e stima negli elettori sipontini.

Attività che, con grande orgoglio e fierezza, individuano il sostegno ed il plauso direttamente da Roma e dalla direzione nazionale, a partire dal leader del partito, l’europarlamentare Carlo Calenda, reduce dall’avvenente risultato elettorale romano e affermatosi primo partito.

A riprova di tutto ciò, abbiamo l’onore di annunciare nelle prossime settimane nella nostra città, con una doppietta di appuntamenti elettorali, la presenza del fondatore del Partito Azione, l’eurodeputato Carlo Calenda e del senatore di Azione Matteo Richetti.



Mercoledì 3 Novembre, alle ore 19.00 in Piazza del Popolo, imperdibile “INCONTRO CON IL FUTURO”, che vedrà la partecipazione del candidato sindaco di Manfredonia Tommaso Rinaldi e di Carlo Calenda.

Venerdì 5 novembre alle ore 19.00 in Corso Manfredi, mon. ai Caduti – Villa Comunale, fari puntati sul “COMIZIO DI CHIUSURA” con il candidato sindaco Tommaso Rinaldi ed il senatore di Azione Matteo Richetti.

Un futuro sempre più spianato, pronto ad accogliere tutti quelli che vorranno contribuire al bene e al rilancio di Manfredonia nel segno del liberalismo sociale.

Manfredonia è più forte di chi la vuole debole.