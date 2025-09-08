[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia: il ritorno delle scuse che umiliano la Città. Quando la politica non sa fare il suo mestiere

È ormai un copione ripetitivo, quasi imbarazzante. A Manfredonia, ogni nuova amministrazione sembra “scoprire” problemi che i cittadini conoscono da anni, come se una misteriosa amnesia collettiva colpisse

chi siede in poltrona. “Non sapevamo”, “è colpa di chi c’era prima”, “dateci tempo”: sono le scuse più abusate, sintomi di una classe politica spesso impreparata a governare.

Ma è giusto che un sindaco e una giunta, che chiedono il voto con un programma, si presentino “impreparati” alle sfide della città? La risposta è no. E i fatti lo dimostrano.

🔍 Le scuse che offendono l’intelligenza dei cittadini

1. “Non eravamo al corrente”

· Nel 2025, l’attuale sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha dichiarato di dover “verificare costi anomali” dell’ASE (l’azienda dei rifiuti), salvo poi precisare di riferirsi alla gestione passata . Ma come è possibile che un’amministrazione neo-eletta non avesse già analizzato i conti di un’azienda tanto critica prima di insediarsi?

· I cittadini ricordano bene che nel 2024 l’ex sindaco Gianni Rotice e l’ex assessore ai Lavori Pubblici furono rinvolti a giudizio per corruzione e peculato in un’inchiesta che coinvolgeva proprio appalti e

gestioni opache . Ignorare queste criticità durante la campagna elettorale è grave; scoprirle dopo è ingenuo o in malafede.

2. “Serve tempo per visionare”

· Nel frattempo, i problemi restano irrisolti: la TARI resta alta, i servizi non migliorano, e l’ASE è ancora al centro di polemiche .

Intanto, nel 2025, scoppia la polemica sulle indennità della giunta: +88% per il sindaco e +82% per gli assessori rispetto al 2022 . Per gli aumenti trovano “subito soluzione”, per i servizi ai cittadini no.

3. “È colpa della criminalità e della politica precedente”

· Il Partito Democratico locale ha denunciato un “patto scellerato tra pezzi di criminalità e politica” già nel 2024, citando l’inchiesta “Giù le mani” che coinvolgeva esponenti del centrodestra e clan locali .

Ma se queste connessioni erano note da tempo, perché solo dopo le elezioni diventano un’alibi per l’immobilismo?

📉 Perché i politici locali non hanno scuse

· Dovere di competenza: Chi si candida a sindaco ha il dovere di conoscere i dossier critici della città (Enichem, ASE, infrastrutture) ancor prima delle elezioni. La legge non prevede “periodi di grazia” per

studiare cose che dovrebbero già sapere.

· Programma chiaro o bugie?: Se un candidato promette soluzioni senza aver approfondito i problemi, è colpevole di superficialità o menzogna.

A Manfredonia, molti sembrano cadere dal pero sulle questioni note da anni.

· Esempi virtuosi altrove: In altri Comuni, le amministrazioni entrano in carica con audit tecnici già pronti. A Viterbo, ad esempio, si criticano ritardi nell’apertura di un ecocentro, ma almeno si documentano le responsabilità precise delle varie giunte . A Manfredonia, invece, si naviga a vista.

💡 Cosa servirebbe invece?

1. Competenza, non carisma: Serve personale formato in gestione pubblica, diritto amministrativo, project management . Troppi politici locali confidano sul “carisma” o sulle “relazioni”, dimenticando che servono skills concrete .

2. Trasparenza pre-elettorale: I candidati dovrebbero pubblicare rapporti dettagliati sui conti comunali e sulle criticità note prima del voto.

3. No al vittimismo: Incolpare i predecessori è legittimo solo se si agisce subito per riparare ai danni. Altrimenti, è solo propaganda.

🎭 Conclusione: Basta scuse, siamo stanchi

Manfredonia merita di più. Merita amministratori che non scoprano l’acqua calda dopo essere eletti, che non piangano miseria mentre aumentano le loro indennità , che non usino la criminalità come alibi se

poi non sanno bonificare il territorio.

La prossima volta che un politico dice “non sapevo”, i cittadini dovrebbero rispondere: “Allora perché ti sei candidato?”.

—

