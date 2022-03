Manfredonia, il quartiere ‘Monticchio’ interessato da interventi di potatura e pulizia degli spazi pubblici

RipuliAMO e risistemiAMO la città

Buongiorno Manfredonia

Il quartiere “Monticchio” in questi giorni è interessato da approfonditi interventi di potatura e pulizia degli spazi pubblici ad opera della squadra comunale di manutenzione del verde.

Come informa l’Assessore alla Transizione Ecologica, Giuseppe Basta, gli interventi di ripristino del decoro urbano e messa in sicurezza proseguiranno in altre zone della città non ancora interessate dalle già numerose numerosissime azioni effettuate in questi dalle neo insediata Amministrazione comunale.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia