Manfredonia, il Parco della Vergogna

Manfredonia: Parco della VERGOGNA, “il Parco giochi di Viale Michelangelo”



Il termine Inciviltà è stato superato di gran lunga, non ci sono parole per definire la situazione di degrado e pericolosità, che vige nel Parco della VERGOGNA; quello che oltre ad essere un parco giochi per bambini, doveva essere, anche un orto sociale. Proprio stamattina un nonno con la sua nipotina, è scappato via da quella zona (non credo sia l’unico) infetta e pericolosa, a causa dei rifiuti e mascherine abbandonate ovunque, l’erbaccia alta a rischio incendio e addirittura al suo interno, anche un grosso pneumatico di trattore agricolo. VERGOGNOSO!!!Le istruzioni locali dove sono? Non si può far finta di non vedere!!! Si chiede un immediato intervento per mettere in sicurezza il parco giochi e tutelare l’incolumità pubblica dei residenti.













Alessandro Manzella Resp. Guardie Ambientali Italiane Volontarie di Manfredonia.