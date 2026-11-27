Nella Manfredonia, il panettone tradizionale di Nella vince a Torino

Il panettone tradizionale di Nella è arrivato primo tra i panettoni di scuola milanese

"Oggi a Torino, a Una Mole di Panettoni, il mio tradizionale è arrivato primo tra i panettoni di scuola milanese. Eravamo trenta lievitisti da tutta Italia. Quando hanno letto il nome ho dovuto guardare la targa due volte" lo ha scritto sui social Marco Guerra, titolare di Nella, storico forno di Manfredonia.



"Una ricetta nata a Milano, impastata a Manfredonia, nel forno che nonna Nella ha acceso nel 1970.



Questa targa non è solo mia. È di chi rinfresca il lievito madre con me ogni giorno, di chi aspetta, di chi gira i panettoni a testa in giù anche quando è stanco. È di Michela, mia moglie, che oggi era qui con me a Torino. Di Ezio Marinato, che mi ha insegnato. E di voi, che ogni dicembre li portate a casa.



Domenica torno a Manfredonia, e la targa viene con me" scrive orgoglioso Marco.