Manfredonia, il miracolo del faro

IL miracolo del Faro: come un cuore sul mare –

Mare – versi da rovesciare , in spazio lungo il confine grande – cuore che irradia il mare di sale, di sole , di luce giallognola alla superfice…cantare, guardare , i miei anni di uomo che muore : tu miracolo del Faro…cuore sanguinante in larghezza, estesa in verticale – cuore strizzato nelle vene , fresche : dal profumo forte che porto ora a narice , a tracheite, esofago, polmone palpitante.

Sei il cuore, che ci guardi la notte, come un argento rosato; piange il paese.

Cosa vogliono, più dal nostro mare vivo…libero, sereno, fresco dal cuore eterno…andate via anime dannate – San Michele Arcangelo, guardaci dagli inferi dal fondale marino. In fondo al blu, oh oh in fondo al blu … tutto è difficile , sangue sul mare , cuore che ,guarda la mente di persone cattive…che non voglio lasciare le gambe – il cuore che mi batte, negli occhi ,che non vogliono più vedere – la stupidaggine… degli esseri umani fatti di lamette..



Di Claudio Castriotta