Di Bari Manfredonia, il consigliere Fabio Di Bari (Forza Italia) eletto membro dell’ANCI Puglia

Manfredonia conquista un posto al tavolo regionale: il consigliere Fabio Di Bari (Forza Italia) eletto membro dell’ANCI Puglia

Manfredonia conquista un posto al tavolo regionale: il consigliere Fabio Di Bari (Forza Italia) eletto membro dell’ANCI Puglia



Una nuova, autorevole voce per il territorio sipontino negli organi decisionali della Regione.

Il consigliere comunale di Manfredonia, Fabio Di Bari, esponente di Forza Italia, è stato ufficialmente eletto membro dell’ANCI Puglia (Associazione Nazionale Comuni Italiani), l'organismo che rappresenta e tutela le istanze delle amministrazioni locali presso le istituzioni regionali e nazionali.

Un traguardo politico e istituzionale di rilievo che proietta Manfredonia al centro del dibattito amministrativo pugliese, offrendo alla città un filo diretto sulle grandi sfide che attendono i Comuni: dalla gestione dei fondi europei alle politiche di sviluppo economico, fino alla transizione ecologica e ai servizi per i cittadini.

L’ingresso nell’ANCI rappresenta per Di Bari non solo un riconoscimento del percorso svolto finora tra i banchi dell'assise cittadina, ma anche un fondamentale trampolino di crescita amministrativa e confronto con le migliori pratiche dei sindaci e dei consiglieri di tutta la Puglia.

«Accolgo questa elezione con profondo senso di responsabilità ed entusiasmo – dichiara il consigliere Fabio Di Bari –.

Ringrazio tutta la famiglia di Forza Italia che ha creduto nella mia persona e sostenuto questa candidatura.

Essere parte dell'ANCI Puglia sarà per me un'occasione straordinaria per ampliare il mio bagaglio di esperienza amministrativa e, soprattutto, per portare le istanze, le potenzialità e le esigenze concrete di Manfredonia direttamente sui tavoli che contano.

Lavorerò con determinazione affinché la nostra città non sia mai spettatrice, ma protagonista attiva delle politiche regionali».

Con questa nomina, il gruppo di Forza Italia di Manfredonia rafforza ulteriormente la propria presenza istituzionale, confermando la volontà di costruire una classe dirigente non trincerata ma radicata sul territorio e capace di dialogare con visione e competenza a livello sovracomunale.