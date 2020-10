Manfredonia, i numeri ufficiali: 57 in quarantena di cui 28 positivi

Prosegue il lavoro del C.O.C. – Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per l’emergenza COVID-19, su tutto il territorio comunale. Di seguito alcune informazioni utili:

C.O.C.: Numero di riferimento 0884.542913

ATTIVITA’ IN ESSERE:

– Assistenza e Informazione alla popolazione sull’Emergenza COVID-19.

– Assistenza anti-assembramento all’ingresso e all’uscita dei plessi dell’IC “DON MILANI” in Via Tratturo del Carmine e “SAN LORENZO MAIORANO” in Via Coppa del Vento civ.3 – (Servizio PASER).

SITUAZIONE CONTAGI AGGIORNATA

Come da comunicazione ufficiale in data odierna della Prefettura di Foggia, il numero delle persone in Isolamento Fiduciario/Quarantena/Ricovero sul territorio comunale al 26/09/2020 risultano 57 di cui 28 positivi.