Manfredonia, i lavori di manutenzione del verde pubblico si spostano a Monticchio

L’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta informa che la squadra comunale di manutenzione del verde pubblico questa mattina é intervenuta in zona Monticchio (Via Mattei, Via Nenni e Piazza La Malfa), in pericoloso stato di degrado, proseguendo l’approfondita e diffusa azione di ripristino del decoro urbano.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’Amministrazione comunale invitano accoratamente la cittadinanza alla collaborazione per il mantenimento della pulizia degli spazi pubblici a tutela della bellezza e vivibilità di Manfredonia.