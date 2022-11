Manfredonia, furto di fiori al cimitero

Gentile redazione,

Volevo segnalare una cosa orribile accaduta al cimitero sulla tomba del nostro carissimo Babbo .

È passata solo una settimana dalla commemorazione dei defunti e stamattina ci accorgiamo del gesto macrabro di qualcuno senza cuore capace di rubare fiori,in questo caso di anthurium,dal bouquet fatto da noi e da nostra madre con tanto amore uguale all’amore che provavamo e proviamo per il nostro Babbo,e non mi voglio soffermare sul valore economico anche di per sé importante…

Ci si deve vergognare che in questa città esistono certe bestie,non animali perché quelli spesso sono fedeli all’uomo.

Vergogna!..ma non vi fate schifo da soli?