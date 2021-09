Manfredonia, Franco Cinque è il nuovo allenatore. Sarà affiancato da Ciuffreda, nuovo Ds

Il Manfredonia Calcio è pronto a ripartire da una nuova guida tecnica con Franco Cinque che sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra per la stagione 2021/2022.

Il mister, già al comando, nella stagione 2011-2012 in Eccellenza, 2012-2013 in Eccellenza con vittoria dei playoff e promozione in serie D, 2014-2015 in serie D, della maglia bianco celeste, sarà affiancato da un direttore sportivo individuato nella persona di Franco Ciuffreda.

Al nuovo mister e direttore sportivo vanno gli auguri di tutta la Società e un in bocca al lupo per un proficuo lavoro per la nuova stagione appena cominciata.