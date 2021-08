Manfredonia, Festa Patronale (anche) senza Luna Park: “Ci vediamo il prossimo anno”

Ciao a tutti ragazzi

Per il secondo anno di fila, dopo tanti anni di LunaPark, non ci sarà nessuna giostra quest’anno.

In molti ci avete chiesto nei giorni scorsi se ci fossero notizie al riguardo e non sapevamo cosa rispondervi perché non abbiamo mai avuto nessuna notizia ufficiale.

Ora, a pochi giorni dal LunaPark, possiamo confermarvi che nemmeno quest’anno ci sarà nulla.

In molti diranno : “ in altri paesi vicini hanno svolto la festa e il LunaPark senza problemi”.

Avete ragione, ma considerate che il parco di Manfredonia è molto grande ed ha un affluenza talmente alta che le giostre aprono alle 21:00 e chiudono oltre le 5:00 di mattina, lo sapete bene…

Questa affluenza così alta creerebbe solo un mega assembramento che purtroppo non è ancora legale.

Noi la vediamo così: Ritorneremo a divertirci senza nessuna restrizione appena si potrà, sarà sicuramente più bello e si respirerà la solita aria di festa.

Speriamo che tutto si sistemi per il prossimo anno, cerchiamo sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno.

Forse sta per finire, speriamo bene.

“ Buona Festa “

Ci vediamo il prossimo anno.

Luna Park Manfredonia