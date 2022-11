Manfredonia, emergenza sicurezza: convocato consiglio comunale

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e degli artt. 33,34, 35, 36 e 39 del vigente Regolamento C.C., il Consiglio Comunale è riunito, in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria, per martedì 8 novembre 2022 alle ore 16:00, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Interrogazioni;

2. Questione “Emergenza sicurezza urbana a Manfredonia”, trattazione richiesta ai sensi dell’art. 39, comma 2, del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000).

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.

Ai partecipanti si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento.

Il Presidente del Consiglio

Giovanna Titta