Manfredonia ed il Sole, un legame che corre nei secoli

“A Manfredonia c’è sempre il sole”, quante volte abbiamo sentito ripetere questa frase e quante volte lo abbiamo detto ad amici o parenti o a qualche turista incontrato per caso?

Non abbiamo tutti i torti, Manfredonia è sicuramente baciata dal sole e noi stessi manfredoniani ci sentiamo un po’ persi nei giorni di pioggia e perfettamente al nostro agio quando splende il sole. Ma c’è più di una motivazione che lega Manfredonia, Siponto e i suoi abitanti al sole, un rapporto secolare che per fortuna non è mai stato scalfito dai normali cambiamenti che si hanno con il passare dei secoli.

Se un po’ tutti conosciamo il fenomeno del solstizio d’estate a San Leonardo, quando un raggio di sole attraversa un foro ricavato nella volta della Basilica (foto1), in pochi sanno che un fenomeno simile avviene anche il 21 marzo e il 22 o 23 settembre, i giorni degli equinozi di primavera e d’autunno.

Attraverso il “Foro Gnomonico” posizionato sulla facciata ovest, formato da dieci fori a differenza di quello del solstizio che ne ha undici, al calar del sole intorno alle ore 16.00 circa, un fascio di luce taglia la navata sinistra e colpisce l’abside proiettando un “Medaglione di Luce Solare” (foto2).

Un fenomeno meno scenografico, ma non affatto scontato, avviene anche nella Basilica di Siponto durante tutto il periodo estivo. A mezzogiorno solare infatti, il sole che entra dalle quattro monofore del cupolino centrale disegna un cerchio di luce che rientra perfettamente nel quadrato della volta a stella (foto3).

Da questo fenomeno è possibile dedurre che la costruzione della Basilica è stata realizzata con l’intendo di generare questo gioco di luce. Un cerchio di luce in un quadrato, una coppia di figure geometriche molto utilizzate nella simbologia sacra che rappresenta il passaggio dalla terra(il quadrato) al cielo (il cerchio) e quindi dalle cose misurabili (la terra) a quelle infinite (il cielo).

Anche nella cripta della stessa Basilica questa simbologia si ripete (foto4).

Anche la città di Manfredonia è interessata, nei giorni del solstizio di inverno ad allineamenti per nulla casuali che non riguarda un edificio o un foro ma il disegno della città. Il 22 dicembre, giorno del solstizio di inverno e nei giorni immediatamente precedenti e successivi, alle ore 16 circa, Corso Manfredi e via Maddalena vengono inondate dalla luce del sole, essendo il sole perfettamente allineato con le vie più antiche della città. (foto5).

Se questo allineamento sia stato voluto da Manfredi, che ha disegnato la città, o se sia stato voluto da Carlo D’Angiò, non lo sapremo mai. Sappiamo però che Manfredonia , fin dalle origini di Siponto, gode di questo meraviglioso connubio che si ripete, in diversi modi, durante i quattro giorni cardini della rotazione terrestre.

Quest’anno, ricordiamoci, che oltre alle luminarie che saranno installate nel centro storico avremo la possibilità di godere di un magnifico spettacolo che si ripete da secoli inconsapevolmente.

Le foto numero 3, 4 e 5 e i riferimenti ai fenomeni sopra riportati sono stati oggetto di studi da parte dell’architetto Michele Di Lauro da cui ho preso liberamente spunto grazie alla documentazione presente sul web: www.architettodilauro.it

Le foto 1 e 2 e le descrizioni dei fenomeni astrologici che avvengono alla basilica di San Leonardo di Siponto sono tratte dal sito internet www.sanleonardodisiponto.it

Giuseppe Bottalico

Fonte: Storie Patorie