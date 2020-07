Manfredonia, ecco l’ufficialità del rinnovo di Telera: “Davvero felice”

Send an email

Classe, grinta, leadership e la forza di un muro: la difesa del Manfredonia Calcio 1932 non poteva che ripartire dal suo leader e pilastro: “The Wall” Giuseppe Telera guiderà il reparto arretrato dei sipontini anche nella stagione 2020-2021.

Una conferma fortemente voluta dalla società, per continuare ad assicurarsi le prestazioni di un difensore che è un lusso per la categoria e che garantirà la leadership necessaria per la categoria.

Queste le parole del centrale sipontino classe 1992: “Dopo il campionato scorso, l’intenzione condivisa era quella di proseguire questa esperienza nella squadra della mia città. Sono davvero felice di continuare ad indossare questa maglia e darò il massimo assieme ai miei compagni, per onorare ancora questi colori e per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Forza Manfredonia”.