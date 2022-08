Manfredonia, ecco l’app ‘inSpiaggia’ che aiuta i cittadini e visitatori ad evitare spiagge affollate

A Manfredonia quest’estate il mare è sempre più alla portata di tutti. Dopo l’installazione delle passerelle nelle spiagge libere di Siponto e la messa a disposizione gratuita di n.3 sedie JOB, ecco l’app “inSpiaggia”, l’innovativo e gratuito strumento digitale dell’Amministrazione comunale del sindaco Gianni Rotice che aiuta i cittadini e visitatori ad evitare spiagge affollate dando la possibilità di sapere già da casa se il tratto di spiaggia di interesse è pieno di persone o meno.

Per la realizzazione di questo progetto di pubblica utilità l’Amministrazione comunale ha recuperato (ancora una volta) un finanziamento regionale, pari a € 9.753,52, erogato del 2020 e non utilizzato per la precedente stagione balneare che se non speso entro la corrente stagione estiva doveva essere restituito.

L’App InSpiaggia provvederà a mappare quotidianamente tutte le spiagge libere del territorio comunale, a partire dalla località Acqua di Cristo fino al termine del litorale di Siponto.

Il progetto, coordinato dall’Assessore Antonella Lauriola e dalla Dirigente Rosa Tedeschi, è attuato in convenzione con le Associazioni Associazione PASER di Manfredonia e Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Manfredonia al fine di ricevere un supporto in un percorso di gestione delle spiagge libere a tutela del bene comune.

Località, capienza, foto e informazioni sullo spot di riferimento (spiaggia dog free, presenza parcheggi, accessibilità ai disabili, caratteristiche della spiaggia e servizi vicini): sono queste e tante altre le informazioni reperibili grazie all’app che farà scoprire le spiagge pubbliche del Comune.

Il Comune di Manfredonia, quest’anno, ha deciso di aderire, insieme a numerose altre Amministrazioni (fra cui Vieste, Mola di Bari, Polignano a Mare, Monopoli, Ostuni, Carovigno, Ginosa, Palagiano, Massafra, Maruggio, Leporano, Lizzano, Pulsano), all’iniziativa che vuole garantire un utile strumento di conoscenza, scoperta e controllo dei territori pugliesi.

L’app inSpiaggia è uno strumento che raccoglie, per la prima volta, una selezione accurata delle spiagge libere pugliesi con i rispettivi servizi. L’utente potrà scegliere la località balneare in base alle proprie esigenze, potendo visualizzare, nel comune di Manfredonia, anche lo stato di affollamento segnalato dalle associazioni locali.

Grazie alla diffusione di dati capienza e presenza sulla spiaggia, l’app fornisce informazioni valide e utili alla scelta della meta con consapevolezza e garanzia di relax.

Con inSpiaggia Puglia si potrà:

• verificare la capienza delle spiagge libere;

• salvare le spiagge preferite;

• scoprire nuovi incantevoli luoghi;

• leggerne le caratteristiche principali;

• navigare e condividere la posizione con altre persone;

• visualizzare e navigare verso parcheggi più vicini, conoscendone le tariffe e gli orari;

• essere informato su eventi locali;

L’app fornisce un vero e proprio motore di ricerca delle spiagge che permette, grazie ad un serie di filtri intelligenti, di poter esplorare il territorio scegliendo lo spot più confacente alle sue esigenze.

Per l’Amministrazione comunale di Manfredonia, rispetto alla tematica della fruibilità delle spiagge libere, occorre sviluppare iniziative pubbliche che possano suscitare sull’argomento una maggiore sensibilità civica dei cittadini in modo tale che tali spazi siano sentiti propri e quindi appartenenti a tutta la cittadinanza. Il progetto “InSpiaggia”, infatti, si pone come obiettivo un vero e proprio cambiamento di paradigma e di cultura, che deve rendere ciascun cittadino responsabile dell’attuazione delle regole necessarie per assicurare il diritto di tutti alla fruizione di un bene comune quale la spiaggia libera.

Così come studiata, l’app è un valido strumento per tutti coloro che vogliono fruire delle spiagge libere pugliesi oggi e nel futuro, uno strumento che, con la forza della condivisione e con il contributo di tutti, consentirà di rimanere sempre aggiornati e di scoprire nuovi incantevoli località.

L’app nasce da un progetto di InnoPa s.r.l., start up innovativa vincitrice del progetto “Pin Regionale” ed è stata patrocinata dall’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.

InSpiaggia è utile, molto semplice e non richiede nessun tipo di iscrizione.

Di seguito i link per scaricare l’app:

IOS – https://apps.apple.com/it/app/inspiaggia/id1518640505

ANDROID – https://play.google.com/store/apps/details…