Manfredonia, ecco i primi 15 LSU stabilizzati dall’Amministrazione Comunale

Libera Maria, Maria Leonarda, Anna Arcangela, Tobia, Rosanna, Annarita, Luigi, Maria Loredana, Michela, Lucia, Angelo, Isabella, Francesco. 15 persone, 15 famiglie non numeri o entità invisibili.

Sono i primi 15 LSU della platea di Manfredonia che oggi, dopo 27 anni di precariato, sono stati stabilizzati dall’Amministrazione comunale (insediatasi 4 mesi fa) nei tempi record di 3 mesi per il completamento di tutta la complessa procedura amministrativa con il Ministero del Lavoro.

Una vera e propria corsa contro il tempo quella della nuova Amministrazione che, giorno per giorno, in maniera prioritaria, é stata condotta con successo dall’Assessore Libero Palumbo con i Dirigenti ed il supporto di sindacati e rappresentanti politici regionali e parlamentari.

I contratti sono stati firmati questa mattina in Aula Consiliare. “Ripristinare la legalità in questa città significa anche dare la dignità del lavoro a persone che per 27 anni sono state sfruttate – ha dichiarato il Sindaco Rotice -. Ringrazio per il grande risultato raggiunto l’Assessore Palumbo che con grande spirito di sacrificio ha lavorato incessantemente affinché ci fosse questo lieto fine.

Già da oggi l’Amministrazione continuerà a lavorare per concludere la procedura di stabilizzazione delle restanti 100 unità, allargare il monte ore degli stabilizzati e bandire i concorsi per ampliare la pianta organica ridotta ormai ai limiti per garantire anche l’erogazione dei servizi minimi ai cittadini. Giorno per giorno rimetteremo in sesto questa città depredata e avvilita.

L’unico obiettivo di questa Amministrazione è il bene dei cittadini. Manfredonia ha bisogno di un nuovo modo di agire e di pensare, a partire dalla cessazione della logica elettorale del bisogno sociale. Siamo chiari, liberi e puliti. Non dobbiamo dare conto ad alcun padrino politico, se non ai cittadini, che sono i veri azionisti di questa città”