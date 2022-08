Manfredonia, ecco come saranno impiegati i 92 percettori del Reddito di Cittadinanza

Al Mercatino di Santa Restituta (Monticchio) questa mattina è partito il Progetto Utile alla Collettività “Mercatini Sostenibili” a cura dell’Amministrazione comunale di Manfredonia e vede il coinvolgimento di dieci percettori di Reddito di Cittadinanza guidati da due tutor. A seguire la prima giornata di attività gli assessori Basta e Palumbo che, con la collega Pennella, hanno coordinato l’ottimizzazione ed il riavvio della progettazione PUC, rispetto alla quale, in questa fase, ci sarà l’impiego di 92 percettori di Reddito di Cittadinanza.

Il progetto “Mercatini Sostenibili” prevede che i beneficiari siano impiegati presso le aree mercatali di “Santa Restituta” e “Scaloria” e selezionino i rifiuti per tipologia (plastica, carta, organico ecc) coadiuvando l’ASE nella corretta raccolta di rifiuti, contribuendo, con la diminuzione della frazione indifferenziata, all’aumento della percentuale di rifiuti differenziati ed al contenimento dei costi sullo smaltimento.

Nelle prossime settimane sono in avvio altri progetti con il coinvolgimento di tutto il territorio di Manfredonia (come da Delibera di Giunta N. 147 del 27/07/2022 sono interessati gli Assessorati alla Transizione Ecologica, Welfare, Lavori Pubblici, Urbanistica): Supporto attività vigilanza uscita scuole (6 unità), Supporto servizio cimiteriale (10 unità), Vedo verde (10 unità), No caos (10 unità), Connessioni sociali (15 unità), Ufficio di Piano Care (5 unità), Sos a 4 Zampe (5 unità), Un mondo di bene (6 unità).