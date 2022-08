Manfredonia, ecco Ciccio Potenza: “Piazza importante”

Per i compagni “Ciccio” Potenza, 35enne calabrese, sarà uno dei protagonisti della prossima stagione con il Manfredonia Calcio 1932.

Porta al seguito una grandissima esperienza in serie di rilievo, dalla D alla B passando per la serie C1 e C2. Torna in Eccellenza con un progetto chiaro e ambizioso: riportare il Manfredonia dove merita.

“Sono venuto a Manfredonia perchè oltre ad essere una piazza importante, che merita sicuramente di stare in altre categorie, ha un progetto ambizioso ed importante. Non è stato difficile accettare proprio per l’entusiasmo da parte del presidente che vuole raggiungere obiettivi importanti dove spero di poter contribuire”

Che ne pensi dei gli altri nomi annunciati?

“Conosco tutti, per questo sono entusiasta, perchè sono tutti giocatori importanti che possono dare un contributo per arrivare all’obbiettivo”